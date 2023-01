Ciao mondo!

Sportitalia

amico mio, maestro d'arte e di vita! Stefano Principe, 'il pittore', è appartenuto a una ... giovani lucidi e responsabili, pronti a colorare ogni giorno, tutto undi sogni di bambini. ...... ma la strada è in salita LEGGI - Incassi 2022: le classifiche dei mercati più importanti al...4 mln), Il grande giorno (4,3 mln), Me contro Te il film - Persi nel tempo (3,5 mln), Belli(3 ... Lutto nel mondo del calcio: la Samp piange la scomparsa di ... Nell'ultimo week end il Mondo intero si è unito al cordoglio della Serie A per la scomparsa di Gianluca Vialli: i momenti più toccanti ...Una piazza strapiena ha cantato Bella Ciao in nome dei diritti e della libertà in Iran questa mattina davanti al Trianon Viviani. Una manifestazione voluta con grande determinazione da Marisa Laurito ...