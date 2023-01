Chucky episodi 10 gennaio | trama e anticipazioni su Italia 1

(Di martedì 10 gennaio 2023)10. Arrivano in chiaro su1 gli appuntamenti con la prima stagione della serie tv basata sul celebre franchise de La bambola assassina, film horror degli anni ’80. Di seguitoe promo delle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGo 1 Morte accidentale. Jake Wheeler, studente quattordicenne, acquista a una svendita una bambola vintage “Good Guy” di nome, con l’intenzione di smontarlo e usarne i pezzi nel suo personale progetto di arte contemporanea. Lucas, il padre di Jake, disapprova tale gesto e durante una cena di famiglia perde le staffe quando Junior, l’atletico cugino di Jake, fa continue allusioni al fatto che Jake sia gay e passi troppo ...

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

...con un'oretta di fuffa e poi arriva una decapitazione e il pubblico grida "Capolavoro!" ... The Musical: La serie #4#5 Boris Le delusioni televisive dell'anno. Dopo la sua stagione a ...Don Mancini ha svelato che la serienon ha limiti imposti dal network Syfy per quanto riguarda la rappresentazione della violenza nella serie. Neglisi vedono infatti seghe elettriche usate per uccidere nemici, esplosioni ... Prima di M3GAN: le bambole assassine più iconiche del cinema horror Il thriller psicologico di successo con Penn Badgley tornerà in streaming su Netflix il 9 febbraio con la prima parte e il 9 marzo con la seconda.