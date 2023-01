Chi l' ha Visto | Emanuela Orlandi e l' indagine riaperta | tutte le novità

Tvblog

... il maggiordomo del Papa, mi disse che sulla scrivania di Ganswein avevaun dossier su ... Credo ci sia della documentazione sull'attività dell'epoca e susi mosse in Vaticano. Sono i tasselli ...Se ne parlerà mercoledì sera con Federica Sciarelli a 'l'ha', Emanuela Orlandi, il Vaticano riapre il caso: 'Nuovi interrogatori'. La famiglia: 'Noi all'oscuro' Benedetto XVI, la morte ... Perché Chi l’ha visto non va in onda oggi 4 gennaio 2023 Ecco quando riprende Il Vaticano riapre il caso Emanuela Orlandi, misteriosamente sparita a Roma il 22 giugno del 1983. Ma come mai a quasi quaranta anni dalla scomparsa della quindicenne cittadina vaticana, si riaprono..In qualsiasi ordine guardiate l'innovativa serie con Giancarlo Esposito, c'è una domanda che sicuramente vi sarete fatti guardando l'episodio Rosa, il finale cronologico della storia: cerchiamo di ris ...