Chi è Giorgia Pianta | la “moglie” dello iettatore di Avanti Un altro?

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ecco chi è, la bellissima “diUnha 22 anni ed è nata a Piove di Sacco, in provincia di Padova, ma vive a Poverara sempre nel pavese. E’ ingaggiata come “Franco Pistoni diUn, programma condutto da Paolo Bonolis su Canale 5. Si è diplomata come estetista e in passato ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia 2019 arrivando finalista quando non era ancora maggiorenne. E’ inoltre uno dei volti conosciuti di ECMA, noto evento fioristico per appassionati di motori ed è stata una delle “ombrelline” del campione della Moto Gp ...