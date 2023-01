Che Dio ci aiuti riparte | l’inedita confessione spiazza tutti

(Di martedì 10 gennaio 2023) Che Dio ciritorna con delle novità che i fan più fedeli non si sarebbero mai aspettati. La rivelazione svela ogni cosa, news in vista. L’amata serie targata Rai 1, Che Dio ci, ritorna giovedì 12 dicembre con delle novità cheno il fedelissimo pubblico, e non solo. Senza dubbio si tratta di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

la Repubblica

Da Suor Angela ad Azzurra. Dopo 'Don Matteo', anche 'ci aiuti' - ennesima serie tv di successo, prodotta dalla factory creativa della Lux Vide (gruppo Fremantle) - cambia protagonista. Dopo 12 anni e 7 stagioni televisive, infatti, per il ..., Max". Nel giro di poche ore Facebook è stato invaso da messaggi di cordoglio, come quello di ... Da quel momento abbiamo iniziato un percorsoci ha portato a condividere passioni, idee, ... 'Che Dio ci aiuti 7', cambio della guardia tra Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi L'attrice scopre le carte sull'addio alla fiction: "Ne combino una delle mie e torno in galera" Grande attesa per il ritorno di Che Dio ci aiuti su Rai1.L’ultimo pilota italiano a vincere la Le Mans assoluta guidando una Ferrari si chiamava, se ricordo bene, Ninni Vaccarella. Era il 1964. Non da solo, ci proverà prossimamente Antonio Giovinazzi. Ecco ...