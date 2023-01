“Che Dio ci aiuti 7” | passaggio di testimone Sofia Ricci-Chillemi

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 10 gennaio 2023) "La parola fine si può mettere e togliere. Solo quando non c'è più la vita, la parola fine non si può più togliere": Elena, nei panni di Suor Angela da sette stagioni, non dice addio a una delle fiction più amate dal pubblico italiano, Che Dio ci7, che torna su Rai1 da giovedì 12 gennaio in prima serata per 10 serate. "Suor Angela quest'anno aveva due cose da fare - racconta Elenanella presentazione della nuova serie in Rai - ci sarà un pochino meno, ma la amo così tanto e non so cosa ci sarà nel futuro...si vedrà. Ho una tournée teatrale, il teatro è da dove vengo, è la mia passione. E poi ho bisogno di cambiare, non ho mai fatto più di tre stagioni in una fiction. Quest'anno sono molto orgogliosa di aver lasciato un po' di spazio a Francesca ...