Che Dio ci aiuti 7 | Azzurra alla riscossa e il nuovo ciclone suor Teresa

(Di martedì 10 gennaio 2023) Giornate di conferenze stampa di presentazione delle nuove fiction di Rai 1 in queste ore. E oggi tutti pronti per ascoltare le novità relativesettima stagione di Che Dio ci! Il giovedì sera non sarà più lo stesso per il pubblico che segue ormai da dieci anni le avventure diAngela e di tutte le sue consorelle, oltre che delle sue amate ragazze del convento. Che Dio ci7, come rivelano le anticipazioni e come i telespettatori ormai hanno capito, segnerà anche la stagione della svolta. Meno spazio perAngela, una scelta presa da Elena Sofia Ricci e più spazio a Francesca Chillemi nei panni di, la vera erede dellaa più pazza della tv italiana. Una settima stagione di Che Dio ciricca di tante novità perchè ...