Che cos’è la stazione di ricerca Haarp e perché non c’entra nulla con il cambiamento climatico

(Di martedì 10 gennaio 2023) di Anna Toniolo Secondo diversi meteorologi il 2023 è iniziato con temperature fuori dal comune in numerosi Paesi europei, registrando picchi di calore record e il 1° gennaio più caldo mai osservato da quando sono iniziate le rilevazioni. Non è una novità e il clima è uno dei temi da tempo al centro dei discorsi dell’opinione pubblica, a causa dell’emergenza climatica che sta interessando la Terra negli ultimi anni. Nonostante gli esperti abbiano valutato che ??ilsia un problema reale e dovuto in gran parte all’azione umana, esistono svariati filoni narrativi appartenenti alla disinformazione in tema di, sia in Italia che all’estero. Secondo una di queste teorie del complotto, tra i principali responsabili del riscaldamento globale e degli eventi atmosferici ...