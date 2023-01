C'è un patto tra ultras in Europa per vendicare Ciro Esposito (Corriere della Sera)

(Di martedì 10 gennaio 2023) Secondo quanto rivelato dal, non solo gli scontri di domenica scorsa sul’A1 sono stati un agguato ai tifosiRoma, secondo quanto confermato dagli inquirenti. Ma ci sarebbe addirittura una livello europeo fraperla morte di(tifoso del Napoli) i cui responsabili furono dei tifosi giallorossi. “Uneuropeo per picchiare i romanisti, ecosì la morte di. Cinque mesi dopo la morte di, avvenuta il primo novembre 2014, sarebbe partito un “di vendetta” siglato dai tifosi del Napoli conda ...

Cinque mesi dopo la morte di Ciro Esposito, avvenuta il primo novembre 2014, sarebbe partito un "di vendetta" siglato dai tifosi del Napoli con ultras da tutta Europa . Unsancito da uno...