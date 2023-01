“C’è l’immunità ibrida” E Vaia smentisce i catastrofisti del Covid

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 10 gennaio 2023) Sul tema infinito della pandemia di-19, registriamo l’interessante intervento di Francesco, direttore delle Malattie infettive dello Spallanzani di Roma, nel corso di Quarta Repubblica, in onda tutti i lunedì su Rete 4. In premessa, debbo sottolineare che in questa inverosimile vicenda di un virus a bassa letalità tendo da tempo a distillare le dichiarazioni di chi, rivestendo un ruolo pubblico, è in qualche modo costretto a pagare pegno al dogma sanitario, pur sostenendo una linea assai più ragionevole deiche ancora oggi tendono a monopolizzare la scena.la cui impostazione è stata comunque criticata in radice dallo stessoalla fine del suo intervento. In estrema sintesi, l’autorevole infettivologo, dopo aver espresso l’auspicio che la Cina condivida ...