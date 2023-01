Cattura e stoccaggio del carbone | una tecnologia di frontiera per la transizione

il Resto del Carlino

Il significativo aumento dei sistemi didi gas serra viene considerato un'opzione inevitabile. Il libro Caccia grossa alla CO2 sarà donato ai partecipanti fino ad esaurimento ...Si parla, più in generale, di rafforzare la cooperazione in diversi settori, tra cui fonti rinnovabili (eolico offshore),della CO2 con tecnologie CCS ( Carbon Capture and ... Cattura e stoccaggio della C02 Aumentano le industrie interessate Da Ravenna a Bellaria c’è un potenziale di stoccaggio di Co2 ‘catturata’ pari a 565 milioni di tonnellate. Si tratta di giacimenti di gas non più utilizzati che potrebbero fare dell’Adriatico il maggi ...La Germania vuole ridurre le emissioni di carbonio del 65% entro il 2030 dai livelli del 1990 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2045. Ecco quando partirà e come funzionerà il nuovo gasdot ...