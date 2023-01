Cassano sulla Juve | «Dicono che è tornata Ma a fare cosa? Schifo?»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 gennaio 2023) Antonio, ex attaccante, ha parlato del momento dellantus dopo la partita vinta in campionato contro l’Udinese Antonio, ex attaccante, ha parlato del momento dellantus alla Bobo Tv. PAROLE – «Allegri dice un passo per volta per l’obiettivo minimo del quarto posto, ma è una bugia che mi faascoltare. Lui stesso disse che bisogna tentare di vincere lo Scudetto e la realtà è checarta lae l’Inter sono le più forti del campionato. Ci sta lo scontro di pensiero, ma se mi prendi per il culo allora io ti dico che mi faquesto. I tifosintini non sono stupidi, ma ora va avanti perché vince le partite. La fame, l’aggressività, me ne sbatto… se sono una piccola mi sta pure bene, ma al ...