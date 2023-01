(Di martedì 10 gennaio 2023) Antonio, ex attaccante anche del Milan in Serie A, ha attaccato pesantemente Massimiliano, tecnico della Juventus. Ecco, dunque, cosa ha detto 'FantAntonio' nell'ultima puntata della 'Bobo TV' su Twitch.del barese

Pianeta Milan

... contro i 433 del 2021: una tendenza al rialzo cheda diversi anni. Aggredisce un anziano al ... È infine una partita di campionato quella che vedrà impegnato ilMagnago nel massimo ...Ma la partita di Luccheseappena cinque minuti: fallo in mezzo al campo del centrocampista ... A disp.: Civita, Ungredda,, Rapio. All. Loseto Arbitro: Mirri (Savona). Assistenti: D'... Cassano, la dura invettiva: “Allegri dice bugie: mi fa schifo” | VIDEO Antonio Cassano è tornato a parlare e come sempre le sue dichiarazioni sono sopra le righe. L'ex calciatore, ospite della Bobo TV, ha infatti detto la sua sulla Juventus: "Allegri ...Antonio Cassano, nel corso di uno dei suoi interventi alla BoboTv è tornato a parlare della Juventus e del suo rendimento dopo i due 1-0 che hanno aperto il 2023 bianconero: “Allegri dice un passo per ...