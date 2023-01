Cassano | ' ' Allegri dice bugie | mi fa schifo' ' Il

Calciomercato.com

Intervenuto con Lele Adani e Nicola Ventola nell'ultima puntata della Bobo tv su Twitch, Antoniotorna ad attaccare la Juve e ...Commenta per primo Duro attacco di Antonioa Massimilanoalla BoboTv: 'Un passo per volta e dobbiamo arrivare al quarto posto che è l'obiettivo minimo. È una bugia, mi fa schifo sentirla. Juve e Inter sono le più forti del ... Cassano durissimo contro Allegri: 'Col c..o e gli amici…' | Serie A | Calciomercato.com CASSANO – «La Juve è tornata a fare cosa Fa schifo. Vince le partite, ma può anche vincere il campionato così, me ne frego i c… La Juve con la Cremonese meritava di perdere. Lui di calcio non parla ...Se da una parte i risultati non possono che far sorridere, dall'altra sono tanti i detrattori di Allegri e il corto muso. Tra questi c'è sicuramente Antonio Cassano che sul suo profilo Instagram ha ...