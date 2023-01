Caso Orlandi | si riapre il caso Purgatori | ' Coincidenza non da poco la morte di Ratzinger'

(Di martedì 10 gennaio 2023) - 'C'è qualcosa che si può dire in più rispetto a prima e che fa fare passi in avanti alle indagini, dopo le dichiarazioni del magistrato Capaldo ad Atlantide' commenta il giornalista a Omnibus sulla ...

La riapertura improvvisa del, dopo anni di insistenti richieste da parte della famiglia di Emanuela e senza che proprio i congiunti della 15enne scomparsa nel 1983 fossero informati ... Caso Orlandi, il Vaticano avvia nuove indagini E ora, alla notizia della riapertura del caso da parte della magistratura vaticana, è tornato in prima linea. Chi è Pietro, il fratello di Emanuela Orlandi Pietro è il fratello maggiore di Emanuela ...A 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi il Vaticano riapre il caso. La decisione di riaprire il caso è giunta da Alessandro Diddi, che insieme alla gendarmeria esaminerà i… Leggi ...