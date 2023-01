Caso Orlandi | le accuse pesantissime in un audio giro di pedofilia all' interno del Vaticano

Agenzia ANSA

P otrebbero essersi sovrapposte undi molestie con un ricatto finanziario al vaticano e che Emanuela possa essere stata utilizzata come arma di ricatto per ottenere dei soldi che erano finiti ...Mercoledì Atlantide dedicata al- Secondo il giornalista di Atlantide "potrebbero essersi sovrapposte undi molestie con un ricatto finanziario al vaticano e che Emanuela possa ... Caso Orlandi, il Vaticano avvia nuove indagini Il promotore della giustizia Vaticana Alessandro Diddi avvierà nuove indagini in relazione alla scomparsa di Emanuela Orlandi avvenuta a Roma nel giugno del 1983. L’iniziativa prende le mosse a seguit ...L’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi , risalente ormai a 40 anni fa, " potrebbe durare pochissimo ". È la ...