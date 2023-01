Caso Ginnaste | Alessia Maurelli | “E’ finita l’era delle Farfalle Azzurre”

(Di martedì 10 gennaio 2023) “’ nata giornalisticamente ad agosto del 2004, muore dopo 18 anni a novembre. La rottura è dolorosa e irreversibile, dato soprattutto il peso insostenibile di un collegamento diretto e ormai mediaticamente inevitabile a violenze e abusi che non rispecchia il nostro stesso ideale di libertà. L’attuale e futura Nazionale di Ginnastica Ritmica non si riconoscerà mai più con il soprannome”. E’ il post su Instagram di, capitana azzurra della ginnastica. L’atleta annuncia che, dopo le indagini su abusi e violenze nel mondo della ginnastica, la squadra non si chiamerà più. (Ansa). (foto@SimoneFerraro-FGI) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??????? ???????? (@ale ...

Sky Sport

E ancora, sempre sulle accuse: " Arrivano tutte dache non hanno fatto le Olimpiadi, guarda. Galtarossa, quella dell'"abbiamo un maialino in squadra", nel 2013 è diventata mia ...'Le accuse arrivano tutte dache non hanno fatto le Olimpiadi, guarda'. Va al contrattacco Emanuela Maccarani, 56 anni, direttrice tecnica della Nazionale di ginnastica ritmica indagata per maltrattamenti - insieme ... Caso ginnaste, la dt delle Farfalle Maccarani al Corriere: "Non ho mai offeso nessuno" In piazza Conciliazione è apparso uno striscione a sostegno dell'allenatrice delle Farfalle Emanuela Maccarani, sotto inchiesta per presunti maltrattamenti. Lei intanto in un'intervista al Corriere de ...L'allenatrice delle Farfalle della ritmica contro le atlete che hanno denunciato: "Tutte ginnaste che non hanno fatto le Olimpiadi, guarda caso" ...