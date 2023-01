Caso Amara | giovedì ' salta' l' udienza per Davigo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Milano, 10 gen. (Adnkronos) - È stata rinviata l', in programma12 gennaio, a carico di Piercamillo, l'ex componente del Csm imputato a Brescia per rivelazione di atti coperti da segreto d'ufficio nell'inchiesta sulla presunta loggia Ungheria. Il presidente del collegio Roberto Spanó ha rinviato per impedimento dell'imputato, si tratterà dunque di un semplice rinvio e non è escluso che la difesa chieda di anticipare la data dell'altragià fissata per il 23 febbraio.