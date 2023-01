Casini | “Dazn avrà centrale operativa anche in Italia | hanno dato importanti rassicurazioni”

(Di martedì 10 gennaio 2023) “È stato un incontro utile e fruttuoso.ha confermato ulteriori impegni per migliorare il servizio e spostare inunaorganizzativa del network per una risposta sempre più immediata a qualsiasi tipo di problema”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, al termine dell’incontro al Mimit cone il ministro Adolfo Urso dopo i disservizi durante Inter-Napoli: “Saranno indennizzati gli utenti del malfunzionamento come prevede la delibera Agcom. La Lega è parte lesa di questa vicenda, per questo siamo grati al Governo del sostegno e del pronto intervento. Abbiamo chiesto la massima risposta e abbiamo ricevuto”. SportFace.

