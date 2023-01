Casamicciola | Martusciello | “Chieste cifre fuori da logica bilancio”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ancora una volta Legnini strumentalizza la sua posizione e cerca di mettere in difficoltà il Governo, chiedendoche sonoda ognidi. Le nostre priorità sono ridare la casa a chi l’ha persa e mettere in sicurezza il territorio. Con serietà e con una attenta analisi dei costi”. Così, in una nota, l’europarlamentare Fulviocoordinatore regionale di Forza Italia. “Capiamo la delusione di Legnini per la sua sostituzione di commissario per la ricostruzione nelle Marche ma non giova a nessuno cominciare una battaglia politica contro il Governo di cui si è ancora commissario”, ha sottolineato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.