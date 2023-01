Casa dei Vettii torna al suo antico splendore

(Di martedì 10 gennaio 2023) AGI - Quello della domus deiè probabilmente il più importante tra i recenti restauri a Pompei. Non solo perché rende fruibile a distanza di venti anni dalla sua ultima apertura totale laforse più conosciuta del più conosciuto sito archeologico al mondo. Non solo perché riporta a nuovoun apparato decorativo tra i più belli e coerenti degli scavi. Ma soprattutto perché riguarda il complesso abitativo per intero, come non era mai accaduto prima. “Pompei è il luogo in cui si percepisce il valore di quell'unicum che è la cultura italiana”, ha detto il ministro della Cultura, Sangiuliano, al taglio del nastro questa mattina. Scavata tra il 1894 e il 1896, ladei, che costeggia il vicolo che da lei prende il nome, nella Regio VI, rappresenta uno dei massimi esempi ...

Scavata tra il 1894 e il 1896, la Casa dei Vettii, che costeggia il vicolo che da lei prende il nome, nella Regio VI, rappresenta uno dei massimi esempi dell'arte romana del I secolo d. C., grazie ... Riapre Casa dei Vettii, la perla di Pompei Chiusa al pubblico per quasi vent'anni, eccola in tutto il suo ritrovato splendore la Casa dei Vettii, gioiello tra i più conosciuti e celebrati di Pompei, affascinante per la sua storia e per la ...