Caronnese | ufficiale mister Antonio Paolo | lui al posto di Simone Moretti

Sportitalia

Cresciuto nelle giovanili del Bari, nelle ultime stagioni Tarantino ha vestito le maglie di Piacenza, Monopoli, Delta Rovigo,e Lentigione. Nella prima parte di stagione, con la maglia ...Ora ai biancorossi non resta che chiudere al meglio l'anno nell'ultimo impegnodel 2022, ...Desenzano 17 Città di Varese 16 Seregno 15 ( - 2 punti) (una partita in meno)12 _________... UFFICIALE Caronnese, esonerato il tecnico Moretti Antonio Palo nuovo mister della Caronnese: prende il posto dell'esonerato Simone Moretti, ora c'è anche l'ufficialità ...CARONNO PERTUSELLA – Fatale la sconfitta di domenica scorsa 4-0 sul campo della Virtus Ciseranobergamo, ed il penultimo posto in classifica nel campionato di serie D: la Caronnese ha stamane ...