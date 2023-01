Carolyn Smith consiglia a tutti il barattolo della felicità | della gratitudine

(Di martedì 10 gennaio 2023) E’ da un po’ di tempo chenon appariva sui social, aveva bisogno di un po’ di tempo per se stessa e per la sua famiglia. E’ tornata con un bellissimo consiglio, ilo scatolaaugura ancora una volta buon anno a, ha un consiglio per, una cosa positiva da fare., gioia, condivisione, quante cose belle accadono ad ognuno di noi durante l’anno ma alla fine dopo 12 mesi ci sembra di ricordare solo le cose brutte e salutiamo l’anno sperando che il prossimo sia migliore. Anche lei ha iniziato l’anno con i bigliettini da mettere nelo in una ...

Io Donna

Il video su TikTok Ballando, Simone Di Pasquale critica: 'Poco tecnica nei giudizi'. Poi la frecciatina a Selvaggia Lo sfogo di Imma Lo sfogo risale a qualche settimana fa, ma è ancora ...Il video su TikTok Leggi anche > Ballando, Simone Di Pasquale critica: 'Poco tecnica nei giudizi'. Poi la frecciatina a Selvaggia Le accuse a Noemi Bocchi 'Noemi pur di ottenere ciò che ... L'esempio di Carolyn Smith, simbolo della forza “buona” del “ce la faccio con il sorriso" Carolyn Michelle Smith has signed with Anonymous Content. Smith is best known for her recurring role as Shaad’s (Jason Weaver) love interest Deja in Season 5 of Showtime’s “The Chi” and for playing ...Simone Di Pasquale ha avuto parole dure conto la collega Carolyn Smith, e si è espresso sul suo operato nella trasmissione.