Caro carburanti | vertice governo - Gdf poi il Cdm I petrolieri | ' Nessuna speculazione'

(Di martedì 10 gennaio 2023) - Il Consiglio dei ministri, fissato per le 18.30, concentrato sull'emergenza numero uno del momento: quella del rindi benzina e gasolio con ripercussioni a cascata. Il presidente dell'Istat ...

Sky Tg24

- Il Consiglio dei ministri, fissato per le 18.30, concentrato sull'emergenza numero uno del momento: quella del rincaro di benzina e gasolio con ripercussioni a cascata. Il presidente dell'Istat ...Gli adulti sono 50 milioni circa, quindi il 100% degli italiani è toccato dal tema dei. Evidentemente il tema delbenzina è stato sottovalutato per quanto riguarda la comunicazione. ... Caro carburanti, oggi vertice a Palazzo Chigi con Guardia di Finanza. Nel pomeriggio Cdm (ANSA) - VENEZIA, 10 GEN - Consolidamento del taglio di alcune accise, un super-ammortamento del 150% per l'efficientamento energetico, misure e strumenti di incentivazione della transizioni energetic ...Il sindaco Ortelli si indigna: “Le isole minori più penalizzate rispetto ai comuni dell'entroterra, è uno scandalo” ...