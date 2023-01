Caro carburanti - Prezzi in lieve ribasso ma resta l' emergenza | il governo valuta interventi

Leggi su quattroruote

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ilcontinua a rimanere al centro del dibattito politico, anche se i listini, da qualche giorno, sono interessati da lievi ribassi. Secondo la rilevazione giornaliera di Staffetta Quotidiana il rafforzamento dell'euro sul dollaro sta determinando una discesa delle quotazioni dei prodotti raffinati nell'area del Mediterraneo e di conseguenza un movimento al, seppur marginale, per le medie nazionali dei prezi praticati alla pompa. In tale contesto Eni ha ridotto di un centesimo al litro i listini di benzina, gasolio e Gpl, dopo che ieri aveva deciso per un'analogo taglio solo per il diesel. Le rilevazioni. Nello specifico, le medie dei listini, comunicati ieri dai gestori di circa 15 mila impianti all'Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico, vedono la benzina al self service ...