Caro carburanti | Cdm vara un decreto ad hoc  per la trasparenza dei prezzi ai distributori

E' la misura di trasparenza che il Consiglio dei ministri potrebbe varare già stasera per contrastare le speculazioni sul. In questo modo, il consumatore vedrà la differenza tra il ......valutando di intervenire con una misura contro ilbollette, magari inserendo in un provvedimento all'ordine del giorno una norma a favore di una maggiore trasparenza nel mercato deia ...Una norma sulla trasparenza dei prezzi ai distributori. Nel Consiglio dei ministri di martedì 10 gennaio si valuta l'ipotesi di ...Pichetto giovedì: “Benzina e gasolio a 2 euro Speculazione". Pichetto oggi: "Non dobbiamo puntare il dito e dire che sono tutti ...