Caro carburante | a gennaio aumenti medi di 17 centesimi | “Non c’è nessuna speculazione”

Leggi su tpi

(Di martedì 10 gennaio 2023) Lo stop al taglio delle accise, non rinnovato all’interno della legge di bilancio varata dal governo Meloni, ha portato a un aumento del prezzo della benzina al self service di 0,168 euro, circa 17, nei primi sette giorni dell’anno. I dati del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, raccolti tra l’1 e l’8, rilevano un prezzoo di 1,81 euro per un litro di benzina e 1,7 euro per uno di gasolio. Nonostante alcune distorsioni sulservito, che ha visto picchi in autostrada di oltre quota 2,5 euro al litro per il gasolio, l’aumentoo è più basso di quello delle accise. La benzina sale infatti di 17, come detto, meno dell’aumento delle accise è di 18,3compresa l’Iva. “...