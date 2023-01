Caro benzina | vertice a Palazzo Chigi Ma il ministero dell’Ambiente | «Aumenti in linea con il rialzo delle accise»

(Di martedì 10 gennaio 2023) Si sta svolgendo ailtra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia eFinanze, Giancarlo Giorgetti, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana dedicata a fare il punto sull’aumento dei prezzi del carburante e valutare azioni di contrasto alle possibili speculazioni in atto. Il tema è ovviamente particolarmente sensibile perché l’aumento dei prezzi alla pompa è particolarmente impopolare e perché i leader della coalizione al governo in passato si erano battuti apertamente contro la presenza disul prezzo del carburante. Poco prima dell’incontro, il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, ha fatto sapere di aver scritto allo stesso Zafarana per acquisire la ...

Il Fatto Quotidiano

Commenti, il problema delle accise spiegato a Pichetto Fratin Stefano Feltri direttore L'aumento dei prezzi Il governo punta il dito sugli "speculatori", ma il primo problema del recente ...Abbiamo preso sul serio l'argomento di fondo del ministro Crosetto e dei tanti che gli danno ragione: mentre tutti i prezzi aumentano, il costo dellasale, ilbollette esplode come si ... Caro benzina, Tabarelli (Nomisma): “Speculazioni non c’entrano, ci sono controlli seri da anni In un Paese come l’Italia dove l’88% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio ha un effetto valanga sui costi delle imprese e sulla spesa dei ...L'Antitrust chiede i documenti alla Guardia di finanza, i benzinai liguri: "Bene le verifiche, ma non siamo noi a decidere i prezzi". Le compagnie: "Accuse senza fondamento" ...