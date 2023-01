Caro benzina | in autostrada «gasolio oltre 2 | 5 euro» I prezzi e la nuova mappa dei rincari Oggi il vertice a Palazzo Chigi Antitrust chiede documenti alla GdF

Il Fatto Quotidiano

Abbiamo preso sul serio l'argomento di fondo del ministro Crosetto e dei tanti che gli danno ragione: mentre tutti i prezzi aumentano, il costo dellasale, ilbollette esplode come si ...Attenzione a sottovalutare il team del. Alessandra Ghisleri ha ripetuto a L'aria che tira , su La7, l'avvertimento che aveva lanciato qualche ora prima a Stasera Italia , su Rete4. La direttrice di Euromedia Research è partita ... Caro benzina, Tabarelli (Nomisma): “Speculazioni non c’entrano, ci sono controlli seri da anni In un Paese come l’Italia dove l’88% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio ha un effetto valanga sui costi delle imprese e sulla spesa dei ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...