Caro-benzina | il decreto del governo | monitoraggio quotidiano dei prezzi | informazioni chiare alla pompa e tetto ai costi in autostrada

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ilpassa all’azione per tenere a freno il. Il Consiglio dei ministri riunitosi nella serata di oggi, martedì 10 gennaio, ha varato unper favorire la trasparenza deidei carburanti nelle stazioni di servizio, con l’obiettivo di di contrastare i rincari che si segnalano dall’inizio del 2023. La misura approvata prevede che ildeisia realizzato su base non più settimanale, bensì giornaliera. Oltre a ciò, ilintroduce l’obbligo per gli esercenti di esporre un cartello con accanto al prezzo praticato quello medio misurato quotidianamente dal ministero dell’Ambiente. In caso di violazione alle nuove regole sono previste sanzioni che potrebbero essere comminate dal prefetto e che prevedono la ...

