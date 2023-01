Caro benzina | i dati choc della Finanza | irregolarità in un distributore su due

(Di martedì 10 gennaio 2023) Mentre il governo si appresta ad affrontare il tema delcarburanti nel Consiglio dei ministri odierno, e non è esclusa la possibilità che si faccia marcia indietro sulle accise, cancellandone il ritorno, si fa luce sui primi risultati dei controlli avviati dalla Guardia difin dalla scorsa primavera. Quando il governo Draghi tagliò le accise ed era necessario accertarsi che tutti i distributori abbassassero di conseguenza il prezzo finale. Ebbene, isono sorprendente, Second quanto svelato da "Il Messaggero", infatti, sarebbero 2.809 le violazioni scoperte su 5.187 interventi. In 717 casi non sarebbero stati esposti prezzi all'esterno, nelle restanti situazioni i prezzi non sarebbero stati comunicati al Mise, come la legge prevede dal 2010. Nel 2023 i controlli ...

