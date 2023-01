Caro benzina | dove fare il pieno a Roma | ecco dove si risparmia di più | la lista dei distributori

(Di martedì 10 gennaio 2023) Con l’arrivo del nuovo anno, complice l’inflazione e i rincari generalizzati, i conti degli italiani sono diventati più salati. Un ruolo importante a riguardo è senza dubbio giocato dal. Eliminato lo sconto sulle accise applicato dal Governo Draghi, le conseguenze dell’aumento del carburante fanno sentire le loro pesanti ripercussioni sul portafoglio di molti italiani, che si vedono dunque costretti a modificare le proprie abitudini. Mare è possibile. In questo articolo abbiamo stilato unadidov’ è possibilere qualche centesimo sul prezzo del carburante, aspetto, quest’ultimo che visti i tempi appare tutt’altro che da poco., come individuare ipiù ...

Sky Tg24

Sui carburanti il governo presto potrebbe fare un passo indietro. Questo è il sentore alla vigilia del vertice a Palazzo Chigi sulalla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni , del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e dei vertici della Guardia di Finanza . Anche se gli ultimi sondaggi ..."La manovra e' stata destinata, per la maggior parte, alenergia. Sono stati impiegati circa 21 miliardi di euro per imprese e famiglie. Il governo ...componente fiscale del prezzo dellain ... Caro carburanti, oggi vertice a Palazzo Chigi con Guardia di Finanza. Nel pomeriggio Cdm Savona. Impennata dei prezzi dei carburanti, è di nuovo allarme per le aziende di autotrasporti che devono fare i conti con l’aumento delle spese e cercano di sopravvivere, tra le tante difficoltà. Da ...Caro carburanti, una mazzata (tra le tante) sulle tasche dei cittadini. Con l'eliminazione, lo scorso 31 dicembre, dello sconto ...