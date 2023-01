Carlsen contro tutti al "Wimbledon" degli scacchi

Leggi su agi

(Di martedì 10 gennaio 2023) AGI - Il 2023 del campione del mondo (tempo classico, rapid e blitz) Magnusinizia con una sfida alla nuova generazione disti. Il teatro, il cosiddetto "" è il Tata Steel di Wijk aan Zee, primo appuntemento del 2023. La piccola città olandese, affacciata sul Mare del Nord, ospiterà dal 14 al 29 gennaio uno dei tornei più prestigiosi e antichi dell'intero panorama mondiale giunto all'85esima edizione. Uno di quei luoghi in cui le 64 caselle sono di casa e in cui i più grandi nomi della storia hanno, in qualche modo, lasciato il segno. La curiosità, oggi, sarà quella di capire se il 32enne di Tonsberg troverà pane per i suoi denti o mostrerà ancora di non avere rivali credibili e giustificando, in qualche modo, la rinuncia alla difesa del titolo mondiale. ...