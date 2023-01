Carlos Checa | dalla Sbk al buggy della Dakar 2023

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il campione mondialeSuperbike nel 2011è in gara allacon un: 'Ha una potenza bestiale, mi sento un pilota vero. La parte più difficile sono le ...

Il campione mondiale della Superbike nel 2011è in gara alla Dakar 2023 con un buggy: 'Ha una potenza bestiale, mi sento un pilota vero. La parte più difficile sono le ...è uno che è sempre andato forte, parola di Maurizio Gerini. E lo dimostra anche qui. Oggi 9 Gennaio, Giornata di Riposo. Cene, pranzi, cerimonie, principi e aperitivi, davvero una ... Dakar 2023 Insiders. Maurizio Gerini ci Presenta Carlos Checa [VIDEO] Approfittando di qualche ora di riposo alla Dakar 2023 Maurizio Gerini ci presenta Carlos Checa che ci spiega che se la prima settimana è stata tosta, quella a venire sarà peggio.