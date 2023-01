Cari elettori | rassegnatevi a perdere Parola di segretario Pd

(Di martedì 10 gennaio 2023) Toccante quantunque, trovo piuttosto sconcertante il ricordo che Enrico Letta ha dedicato a David Sassoli nell’anniversario della scomparsa. Intervenendo al teatro Quirino, riportano i giornali, Letta ha dichiarato di aver proposto a Sassoli il ruolo di leader per le elezioni politiche: “David avrebbe cambiato la storia d’Italia, se la malattia non lo avesse portato via”. Questo ascrivere a una fatalità un risultato più che negativo mi sembra una negazione bella e buona, un ripiego su una realtà parallela in cui, se solo il destino non fosse stato cinico e baro, le sorti del Pd e del centrosinistra sarebbero mutate radicalmente. La triste notazione dà quindi per scontato che a settembre, cioè otto mesi dopo l’addio a Sassoli, il Pd abbia per questo dovuto presentarsi alle elezioni con un leader e uno schieramento condannati alla sconfitta, poiché una tragedia personale era bastata a ...

