Carburanti | terminato incontro Meloni con Giorgetti e comandante Gdf

(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - E' durato circa un'ora e mezzo a Palazzo Chigi l'tra il premier Giorgia, il ministro dell'Economia Giancarloe ilgenerale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, per fare il punto e valutare ulteriori azioni di contrasto alle speculazioni sui prezzi dei. Alle 18.30 ci sarà il Consiglio dei ministri.

Sky Tg24

Secondo Federconsumatori gli attuali prezzi dei"sono ben al di sopra del livello su cui si dovrebbero attestare, al di là dell'applicazione piena dell'accisa, il cui sconto èil ...... nella tabaccheria/ricevitoria presso l'area di servizio del distributore di'Total Erg',... Il suo ruolo nella vicenda emerse quindi già nel procedimento sul tentato omicidio, nel ... Speculazione sul carburante No, gli aumenti sono in linea con le accise: ecco i dati Roma, 10 gen. (Adnkronos) – E’ durato circa un’ora e mezzo a Palazzo Chigi l’incontro tra il premier Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il Comandante generale della Guardi ...Presentato esposto all'Antitrust dal Codacons. L'Autorità ha richiesto documentazione alla GdF per valutare pratiche commerciali scorrette ...