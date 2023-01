Carburanti | Salvini | ' sentito Giorgetti | controllare prezzi' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Milano, 10 gen.(Adnkronos) - "Venendo qua hoil ministro dell'Economia, stiamo lavorando anche per le mamme e i papà che l'autostrada la usano per andare a lavorare e quando fanno benzina non possono staccare il libretto degli assegni". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, durante l'inaugurazione della piazza pubblica sopraelevata di Cinisello Balsamo sull'A4. "Quindi - ha sottolineato- stiamo ragionando per andare a verificare se qualcuno sta facendo speculazioni, il furbetto o degli aumenti fuori norma e noi intervenire sulle società concessionarie e soprattutto su chi gestisce i caselli e le pompe di benzina sulle autostrade, per tenere sotto controllo i, perché andare a lavorare non può e non deve essere un lusso".