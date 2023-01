Carburanti | ok Cdm a norma su trasparenza prezzi al distributore

Il Sole 24 ORE

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato chiede collaborazione alle Fiamme Gialle al fine di acquisire la documentazione inerente ai recenti controlli effettuati sui prezzi dei. Intanto, sullo stesso tema, c'è stato un vertice tra Giorgia Meloni e il comandante generale della Guardia di finanza Zafarana. L'argomento è anche al centro del Consiglio dei ministri che ..., prezzi settimanali Staffetta, benzina in lieve calo, al self a 1,819 euro al litro Stando invece alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, tornano a scendere le quotazioni dei ... Carburanti, in una settimana aumenti superiori al 10%. Antitrust in campo Una norma sulla trasparenza dei prezzi ai distributori. Nel Consiglio dei ministri di martedì 10 gennaio si valuta l'ipotesi di ...(Adnkronos) – Spunta l’ipotesi di una norma sulla trasparenza dei prezzi ai distributori, una misura a vantaggio dei consumatori per tenere a bada i prezzi dei carburanti. Se ne sta discutendo, a quan ...