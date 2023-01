Carburanti | in Cdm stretta su distributori | obbligo esporre prezzo medio nazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Gestori obbligati adildeiaccanto a quello di vendita, in ogni distributore di benzina. Ilverrà calcolato giornalmente dal ministero dell'Ambiente e comunicato sul sito del dicastero. Non solo. Sulla rete autostradale i prezzi di vendita non potranno essere superiori a una percentuale -che il governo sta definendo in questi minuti- del. E' quanto prevede il decreto approvato in serata dal Consiglio dei ministri. Verrà inoltre irrobustita la collaborazione con la Gdf sulle condotte speculative. In caso di violazione, sono previste sanzioni per i recidivi, con possibilità di sospendere l'attività dei 'furbetti' da 7 giorni fino a ben 90.