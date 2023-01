Carburanti | governo valuta norma per trasparenza dei prezzi

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ilun interventotivo per aumentare lasul prezzo dei. E' quanto si apprende da varie fonti dimentre è in corso il Consiglio dei ministri. Nel corso ...

... è che dovrebbe esserci una stabilizzazione su questi prezzi" dei. Lo ha detto a Porta a ... "La scelta deldi non prorogare il taglio delle accise non è stata presa a cuor leggero. ...'Negli anni c'è stata una riduzione notevole dei distributoriin Italia, sono ancora ... Un altro membro del, il ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, è invece ...La sinistra s'è accorta ora delle accise sul carburante. Buongiorno, ben svegliati. Pur di attaccare il governo Meloni, i progressisti hanno fatto il pieno di ipocrisia… Leggi ..."Negli anni c'è stata una riduzione notevole dei distributori carburanti in Italia ... non riferita al testo) Un altro membro del governo, il ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, è ...