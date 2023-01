Carburanti | dal Cdm via libera al decreto sulla trasparenza dei prezzi

(Di martedì 10 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un-legge che introduce disposizioni urgenti in materia dideideie di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante.In particolare – si legge nella nota di Palazzo Chigi – nel periodo gennaio-marzo 2023, il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Si rende giornaliero l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso ...

RaiNews

