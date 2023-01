Carburanti | arriva la norma trasparenza | obbligo di esporre il prezzo medio | buoni benzina prorogati

Virgilio Notizie

Previsto inoltre un tetto agli aumenti del costo deisulle autostrade e rinnovata per il ... ad esempio il gasolioanche sopra i 2,5 euro al litro. Per le associazioni dei consumatori ...anche la detassabilità dei buoni benzina fino a 200 euro . Ma la maggioranza non sembra entusiasta delle scelte del governo. Forza Italia e Lega chiedono di più. EmergenzaIl ... Caro benzina, arriva la mossa del governo: un decreto sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti. Le novità Il Governo farà il punto e valuterà se intervenire sul caro carburanti. L'Agcom acquisisce i documenti sulle indagini. Blangiardo: "Effetti sui più poveri" I prezzi dei carburanti continuano a salire, ...A San Marino l’adeguamento con l’Italia, per ragioni tecniche, arriva dopo 3-4 settimane. La differenza è di 30 centesimi al litro ...