Carburante | lo scandalo | a due distributori della stessa insegna come ci truffano

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Mentre la forbice dei prezzi tra petrolio e carburanti si allarga nel breve volgere di una settimana, registrando un differenziale nella variazione dei prezzi di oltre il 12%, colpiscono le differenze nei listini da un impianto all'altro. Capita anche che fra dueappartenenti alla, nel medesimo giorno vi sia un gap di 12 centesimi al litro. Per non parlare poi del confronto fra i prezzi praticati dalle diverse reti. «Sicuramente c'è speculazione in corso», diceva ieri il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, «perché non ci possono essere deiche ce l'hanno a 1,70 eche ce l'hanno a 2,40», parlando del gasolio. Una situazione che si ripete praticamente in tutte le zonePenisola, stante le differenze nei listini fra impianti ...