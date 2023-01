Caos-DAZN | intervento decisivo del governo | Rimborsi entro febbraio | chi li avrà

(Di martedì 10 gennaio 2023) Arrivano iper gli abbonati di. Lo annuncia il ministro delle Imprese Adolfo Urso, al termine della riunione con i fornitori del servizio streaming che trasmette tutte le partite della Serie A. "Confermata - spiega Urso su Twitter - la disponibilità dell'azienda a investire per migliorare il servizio, a collocare una struttura tecnico operativa in Italia e a rimborsare direttamente tutti gli utenti che hanno avuto un disservizio". Il vertice è avvenuto dopo le ultime, violentissime proteste per i problemi tecnici che hanno impedito a molti utenti di assistere alla gara Inter-Napoli della scorsa settimana, il 4 gennaio."ha assicurato che si attiverà, senza attendere la richiesta da parte degli utenti, per corrispondere automaticamente a tutti gli impattati un quarto dell'abbonamento mensile. L'indennizzo avverrà ...

