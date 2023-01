Canottaggio | partono i Collegiali olimpici e Sabaudia e Piediluco

Leggi su sportface

(Di martedì 10 gennaio 2023) Prosegue senza sosta l’attività di preparazione delolimpico e paralimpico: il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha convocato ben 61 atleti, divisi tra, in occasione del primo collegiale del 2023, stagione in cui avverranno le qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il raduno paralimpico ha preso il via lo scorso 7 gennaio con 11 atleti delle categorie PN1, PN2 e PN3, seguiti da Giovanni Santaniello. Il gruppo olimpico, invece, si è riunito aa partire dalla serata di lunedì 9 gennaio, con gli allenamenti iniziati oggi nel lago. Il collagiale terminerà il prossimo 26 gennaio e vedrà la partecipazione di altri 50 atleti delle categorie Senior, Pesi Leggeri e Under 23. L’obiettivo, chiaramente, è quello di tenere tutti gli atleti sul pezzo in vista di una stagione che ...