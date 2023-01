(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 10 gen. - (Adnkronos) - È in pieno fermento l'attività preparatoria delolimpico e paralimpico con il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo che ha convocato 61 atleti traper dare vita al primo collegiale del 2023, anno delle qualificazioni in vista di Parigi 2024. Al Raduno paralimpico, in svolgimento agià dal 7 gennaio, sono stati convocati 11 atleti rientranti nelle categorie PR1, PR2 e PR3 maschili e femminili (gli allenamenti andranno avanti fino al prossimo 15 gennaio) che sono seguiti dal Capo Allenatore Giovanni Santaniello. Il gruppo Olimpico, invece, si è dato appuntamento ieri sera ae oggi iniziano gli allenamenti sulle acque dell'omonimo lago. Un collegiale che si protrarrà fino al 26 gennaio al quale il ditti Cattaneo ha convocato ...

OlbiaNotizie

A dare ufficialmente ilè stato il sindaco Federico Basile: "Ringrazio l'organizzazione che si ... Carolina Costa e Giovanni Ficarra, attuali campioni mondiali rispettivamente di judo e,...A dare ufficialmente ilè stato il sindaco Federico Basile: "Ringrazio l'organizzazione che si ... Carolina Costa e Giovanni Ficarra, attuali campioni mondiali rispettivamente di judo e,... Canottaggio: al via i collegiali olimpici a Sabaudia e Piediluco Roma, 10 gen. – (Adnkronos) – È in pieno fermento l’attività preparatoria del canottaggio olimpico e paralimpico con il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo che ha convocato 61 atleti tra Sabaudia e P ...Lo scontro sulla via Marittima II a Pontinia. La giovane che ha travolto e ucciso Christoph Seifriedsberger non guidava sotto effetto di alcol o stupefacenti ...