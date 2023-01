Cambium Networks | i trend delle tecnologie wireless per il 2023

Leggi su pantareinews

(Di martedì 10 gennaio 2023) Le previsioni diper il: ilbroadband sarà un elemento chiave per colmare il digital divide. Atul Bhatnagar, CEO di, esamina esamina ipiù significativi delnel campo della connettività. Milano, 10 Gennaio– Grazie agli investimenti, ai finanziamenti pubblici e all’interesse generale per la costruzione dell’infrastruttura a banda larga, il settore è ora in una posizione forte per dare un contributo definitivo alla soluzione del digital divide. Nel, con il proliferare di dispositivi Wi-Fi, cablati e IOT, la tradizionale combinazione di soluzioni tecnologiche non sarà più sufficiente. Con una gamma senza precedenti di nuove ...