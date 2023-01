Calze della Befana targate Zàini per qualità e gusto

(Di martedì 10 gennaio 2023)lancia le suepensate per grandi e soprattutto per i più piccoli, connella scelta dei dolciumi L'articolo proviene da Novella 2000.

Vogue Italia

Una giornata piena di sorprese, in collaborazione con il Centro Antiviolenza e i volontariprotezione civile del Mistral, che hanno donatorealizzate in collaborazione con Coop Alleanza 3.Al termine, sono stati donati agli invitati dei pacchi regalo contenenti generi alimentari e grazie all'associazione Vigili del Fuoco di Viterbo, leBefana per i bambini presenti. Calze befana particolari, le 8 più preziose e dove trovarle La Proloco Riviera dei Pini, organizzatrice del ‘Tuffo della Befana’ 2023, ringrazia tutti coloro che hanno creduto nel progetto e lo hanno reso ...Paola Di Benedetto sa sempre come conquistare la nostra attenzione e lo fa con un nuovo ed interessante capolavoro che merita - FOTO ...