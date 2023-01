Calendario F1 2023 | le date di tutte le gare del nuovo Mondiale

(Di martedì 10 gennaio 2023) Novità Las Vegas, tornano Qatar e Cina, fuori, oltre ovviamente alla Russia, anche la Francia. Queste le principali novità deldella F1 per la stagione, che ci si attende potrà essere davvero entusiasmante. La Red Bull e Max Verstappen chiamati a difendere i due titoli consecutivi dall’assalto di Mercedes e Ferrari in quella che si preannuncia come una lotta a tre. Occhio però ad Alpine, McLaren e Aston Martin che vogliono avvicinarsi ai top team. Di seguito ecco l’elenco completo con le, ben ventiquattro, di unlunghissimo ed estenuante.F15 marzo: Gp Bahrain 19 marzo: Gp Arabia Saudita 2 aprile: Gp Australia 16 aprile: da definire 30 aprile: Gp Azerbaijan 7 maggio: Gp Miami 21 maggio: Gp Emilia Romagna 28 maggio: Gp Monaco 4 giugno: Gp ...

Corriere Roma

Dopo la conferenza di capigruppo, che ha fissato un nuovodella sessione finanziaria, il via libera dell'Aula, con 32 voti favorevoli e 19 astenuti. Il percorso, condiviso anche dalle ...... organizzatore della fiera che si svolgerà a Rimini dal 21 al 25 gennaio, che ospiterà oltre ... inimportanti gare che decreteranno i campioni italiani che potranno accedere ai ... Calendario 2023 «Gente gentile», un romano altruista al mese La Formula E inizia la Season 9 sul circuito Hermanos Rodriguez in occasione dell'ePrix di Città del Messico. Di seguito gli orari TV del weekend di gara su Sportmediaset.it e Sky. La Gen 3 della Form ...C'è il portiere che ha ideato una tombola per far compagnia agli anziani soli del condominio ma anche una nonna tra i dodici cittadini scelti da due associazioni ...