Calciomercato Milan – Lotta con l’Atlético per il top player azzurro

La Gazzetta dello Sport

Come ormai noto, il Viperetta sta lavorando ad un bond convertibile , sulla falsariga di quanto fatto da Elliott con ilo Oaktrre con l'Inter. L'idea sarebbe quella di un prestito da trenta ...Commenta per primo Ciprian Tatarusanu non riposerà nella sfida di coppa Italia tra ile il Torino. Il portiere romeno é favorito su Antonio Mirante. Le big pronte al mercato: tutti i movimenti di Milan, Inter e Juve Calciomercato Milan, nuova idea dall’Inghilterra: i dettagli. Al club rossonero piace un classe 2001 che gioca in Inghilterra Il Milan... Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n.Milan, attente valutazioni in merito all’acquisto più importante ed oneroso dei rossoneri in estate. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Il Milan non è di certo contento dell’operato fino a qui di ...